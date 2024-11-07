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На Кубе из-за урагана полностью перестала работать энергосистема

Union Electrica: энергосистема Кубы полностью отключена из-за урагана «Рафаэль»

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Norlys Perez/Reuters

Энергосистему Кубы полностью отключили из-за ветра и урагана «Рафаэль», сообщает сетевая и генерирующая компания Union Electrica в своем аккаунте в соцсети X.

«Сильный ветер, вызванный очень сильным ураганом «Рафаэль», привел к отключению национальной электрической системы», — говорится в сообщении компании.

Специалисты добавили, что в стране применяются протоколы на случай непредвиденных обстоятельств.

До этого посольство России в Гаване предупреждало туристов о приближении тропического циклона «Рафаэль», который пройдет через запад страны в среду.

В конце октября три муниципалитета провинции Гуантанамо на Кубе серьезно пострадали от урагана «Оскар». Он пришел на Кубу 20 октября вечером, а 21 октября Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что «Оскар» ослаб до тропического шторма, но по-прежнему представляет опасность для Кубы и близлежащих Багамских островов из-за угрозы внезапных наводнений.

Ранее глава Таганрога призывала жителей приготовиться к наводнению.

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