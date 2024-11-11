Президент Кубы перечислил последствия сильных землетрясений

На Кубе в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма после двух землетрясений произошли оползни, дома и линии электропередачи получили повреждения. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередачи», — перечислил он.

Жителям провинций Сантьяго-де-Куба и Гранма необходимо оставаться вне домов, на открытых местах, подчеркнул президент.

«Первое и самое главное — спасти жизни», — добавил Бермудес.

Накануне сообщалось, что у берегов Кубы зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр находился в 35 км к юго-востоку от муниципалитета Бартоломе-Масо (провинция Гранма) с населением 53 тыс. человек, глубина очага составила 14,2 км.

Утром 7 ноября энергосистема Кубы была полностью отключена из-за урагана «Рафаэль». Глава министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива заявил, что Россия стала одной из стран, которые предложили Кубе помощь в решении энергетического кризиса после урагана «Рафаэль».

При этом с 21 по 24 октября на территории островного государства бушевал ураган «Оскар», который также вызвал энергетический кризис в стране.

Ранее житель Кубы рассказал «Газете.Ru» о тотальном блэкауте на острове.