Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Кубы перечислил последствия сильных землетрясений

Президент Кубы Бермудес: после землетрясений произошли оползни, повреждены дома

close
Depositphotos

На Кубе в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма после двух землетрясений произошли оползни, дома и линии электропередачи получили повреждения. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередачи», — перечислил он.

Жителям провинций Сантьяго-де-Куба и Гранма необходимо оставаться вне домов, на открытых местах, подчеркнул президент.

«Первое и самое главное — спасти жизни», — добавил Бермудес.

Накануне сообщалось, что у берегов Кубы зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр находился в 35 км к юго-востоку от муниципалитета Бартоломе-Масо (провинция Гранма) с населением 53 тыс. человек, глубина очага составила 14,2 км.

Утром 7 ноября энергосистема Кубы была полностью отключена из-за урагана «Рафаэль». Глава министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива заявил, что Россия стала одной из стран, которые предложили Кубе помощь в решении энергетического кризиса после урагана «Рафаэль».

При этом с 21 по 24 октября на территории островного государства бушевал ураган «Оскар», который также вызвал энергетический кризис в стране.

Ранее житель Кубы рассказал «Газете.Ru» о тотальном блэкауте на острове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами