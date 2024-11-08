Россия предложила Кубе помощь после урагана «Рафаэль»

Глава министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива заявил, что Россия стала одной из стран, которые предложили Кубе помощь в решении энергетического кризиса после урагана «Рафаэль». Его слова приводит ТАСС.

«Россия и Китай сразу предложили предоставить поддержку. <..> Многие страны сделали предложения, некоторые их конкретизировали», — рассказал министр.

Отмечается, что помощь Кубе предложили страны региона Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе Мексика, Колумбия, Боливия и Венесуэла.

Утром 7 ноября энергосистема Кубы была полностью отключена из-за урагана «Рафаэль».

При этом с 21 по 24 октября на территории островного государства бушевал ураган «Оскар», который также вызвал энергетический кризис в стране.

Ранее появилось видео, как ураган в Махачкале сносит все на своем пути.