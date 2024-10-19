«Веселье и приключение»: житель Кубы — о тотальном блэкауте на острове

Туристы воспринимают отключение электричества на всей Кубе как «приключение» и «экзотику». Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился житель острова Артем, отметив, что во многих отелях есть генераторы, которых, однако, не хватает на все помещения и кондиционеры.

«В Гаване нет света с 8-10 утра (18 октября. — «Газета.Ru») и до сих пор (5:30 утра), то есть уже почти сутки. Обещают восстановить к утру или к понедельнику. Обычная обстановка, ничего особенного не происходит, обычный день. Проблема на всем острове. Думаю, туристы воспринимают это как веселье и приключение — необычно (ну где такое еще попробуешь). Еще один пунктик к экзотике: отсутствие лекарств, нищета, ретрокары, комары с Денге, отсутствие еды, тотальный блэкаут, но зато солнце, и океан, и ром, и сигары, и мулатки. В некоторых городах и даже в некоторых районах Гаваны электричество уже восстановлено. В отелях есть генераторы, но хватает не на все помещения, что-то приходится ограничивать. Не у всех есть кондиционеры и свет. Сейчас не так жарко, 25-27 градусов ночью и в целом даже отсутствие кондиционера не столь критично. Многие отели перенаправили электричество на дискотеку», — сказал он.

По словам Артема, отключения электричества случаются на острове регулярно, в том числе в элитных районах, поэтому «кубинцы уже давно к этому привыкли». Мужчина подчеркнул, что во всех госучреждениях и аэропортах есть генераторы, а магазины и рестораны принимают только наличные деньги.

«Принципиально в этом нет никакой катастрофы, газ и вода подаются независимо. В телефонах и ноутбуках есть батареи у людей, пауэрбанки. У кубинцев и солнечные батареи есть для подзарядки. Интернет и сотовая связь есть (хотя большую часть дня не было). У всех больниц, госучреждений и аэропортов есть генераторы. Они каждый день их включают по мере необходимости, поэтому ничего по сути не изменилось. Днем при свете дня вообще никаких проблем нет, единственная проблема была сегодня — это чем бы занять себя без интернета. Уверен, магазины будут работать завтра как обычно, просто за наличку, как они это и всегда делали, ибо их это касается постоянно. Кто-то [из ресторанов] возьмет частично выходной, но при свете дня большинство будет работать. А что бы и нет-то — газ есть, вода есть, свет дневной есть, возьмут наличку. Отключения нередкие, поэтому кому это критично, у того мини-генераторы», — добавил он.

18 октября министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что после непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьераса на острове полностью прекращена подача электричества.

Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что руководство республики считает необходимым скорейшее решение этой весьма чувствительной для страны проблемы.

После этого российское посольство на Кубе обратилось к гражданам РФ и попросило сохранять спокойствие в ситуации с энергокризисом на острове. В диппредставительстве уточнили, что в стране перебои с интернетом и мобильной связью, но оперативные службы делают все возможное для скорейшего возобновления подачи электроэнергии. Там посоветовали россиянам «по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею».

Ранее жительница Тенерифе рассказала о сложной обстановке из-за природных пожаров.