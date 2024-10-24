На Кубе продлили выходные из-за энергокризиса и урагана

Кубинские власти приняли решение продлить экстренные меры по введению вынужденных выходных в связи с энергетическим кризисом в стране и пронесшимся ураганом «Оскар». Об этом говорится в распоряжении правительства республики, передает ТАСС.

«Совет национальной безопасности распорядился продлить до воскресенья, 27 октября, меры, <…> которые связаны с трудовой деятельностью и обучающимися», — говорится в документе.

В распоряжении разъясняется порядок оплаты труда за вынужденные выходные.

В минувший понедельник, 21 октября, ураган «Оскар» обрушился на восточную часть Кубы. По данным метеорологов, центр природного явления достиг провинции Гуантанамо, максимальная скорость его ветра составила около 129 километров в час.

В тот же день глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил, что республика ведет переговоры о конкретизации получения помощи из-за нынешнего энергетического кризиса, в том числе и от России.

Ранее житель Кубы рассказал «Газете.Ru» о тотальном блэкауте на острове.