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У берегов Кубы произошло сильное землетрясение

ESMC: у берегов Кубы произошло землетрясение магнитудой 5,9

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Uwe Anspach/Global Look Press

У берегов Кубы зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (ESMC).

Эпицентр находился в 35 км к юго-востоку от муниципалитета Бартоломе-Масо (провинция Гранма) с населением 53 тыс. человек на глубине 14,2 км. При этом о пострадавших и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась.

До этого Россия предложила Кубе помощь после урагана «Рафаэль». Министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Оливапомощь также отмечал, что помочь стране готовы также государства Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе Мексика, Колумбия, Боливия и Венесуэла.

Утром 7 ноября энергосистема Кубы была полностью отключена из-за урагана «Рафаэль».

При этом с 21 по 24 октября на территории островного государства бушевал ураган «Оскар», который также вызвал энергетический кризис в стране.

Ранее певица Катя Лель рассказала, что пережила в Египте землетрясение

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