Суд подтвердил законность штрафа журналисту Пьяных

Мосгорсуд подтвердил законность штрафа в размере 40 тысяч рублей, назначенного журналисту Глебу Пьяных (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

«Московский городской суд оставил решение суда первой инстанции без изменения», — заявили в Мосгорсуде.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Пьяных на 40 тысяч рублей в начале сентября.

В середине октября в правоохранительных органах заявляли, что журналист может стать фигурантом уголовного дела по статье об уклонении от выполнения обязанностей иноагента.

Пьяных был ведущим «Программы максимум» на телеканале НТВ с 2005 по 2012 годы. В марте 2022 года он уехал из России вместе с семьей и поселился в Стамбуле. В декабре того же года Минюст РФ признал его иноагентом. Журналист выступает против специальной военной операции на Украине.

7 ноября председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме прорабатывают введение порядка выплат средств иноагентам за продажу книг, музыки, предметов искусства и прочего. По его словам, законопроектом будет предложено ввести особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Ранее комика Дениса Чужого (признан в РФ иностранным агентом) внесли в список иноагентов.