В Госдуме обсуждают ограничение выплат для иноагентов за продажи книг и музыки

В Госдуме прорабатывают введение порядка выплат средств иноагентам за продажу книг, музыки, предметов искусства и прочего. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Законопроектом будет предложено ввести особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов», — написал Володин.

Он уточнил, что в их число входят произведения науки, литературы и искусства; исполнения и фонограммы; сообщения в радио- или телеэфирах; изобретения и товарные знаки.

Все доходы от творческой деятельности этих граждан будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным. Получать денежные средства иным способом будет запрещено, подчеркнул спикер Госдумы.

Соответствующий законопроект могут начать рассматривать в Госдуме на следующей неделе.

Володин также заявил, что прорабатываются меры и в отношении тех, кто не признан иноагентом, но уехал из РФ и негативно высказывается о ней.

О том, что Госдума готовит меры об ограничении заработка уехавшим артистам и писателям, сообщал в августе глава комитета по безопасности Василий Пискарев. Детали не уточнялись.

Ранее в Госдуме заявили, что иноагенты обязаны указывать свой статус в поздравлениях с Новым годом.