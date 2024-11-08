Комика Дениса Чужого внесли в список иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации пополнило реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

В реестр иностранных агентов включены блогер Тумсо Абдурахманов, комик Денис Чужой (настоящее имя — Денис Алесин), журналист Дмитрий Трещанин, а также проект «Говорит НеМосква».

Отмечается, что канал «Говорит НеМосква» «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике».

Накануне председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме прорабатывают введение порядка выплат средств иноагентам за продажу книг, музыки, предметов искусства и прочего. По его словам, законопроектом будет предложено ввести особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Ранее в Госдуме заявили, что иноагенты обязаны указывать свой статус в поздравлениях с Новым годом.