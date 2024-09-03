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Политолога Баунова оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

Суд в Москве обязал политолога Баунова выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей

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Depositphotos

Таганский районный суд Москвы оштрафовал политолога Александра Баунова (признан в РФ иностранным агентом) и еще пять человек за нарушение порядка деятельности иностранных агентов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В заявлении уточняется, что Баунова признали виновным в совершении административного правонарушения. Речь идет о деянии, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

«Суд назначил административное наказание в виде <...> штрафа в размере 40 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Аналогичные наказания были назначены журналисту Глебу Пьяных (признан в РФ иностранным агентом), экономисту Константину Сонину (признан в РФ иностранным агентом), предпринимателю Константину Боровому (признан в РФ иностранным агентом), бывшему следователю Кириллу Качуру (признан в РФ иностранным агентом) и колумнисту Юлии Латыниной (признана в РФ иностранным агентом). Их всех признали виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

В декабре 2023 года Мещанский районный суд Москвы обязал политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иностранным агентом) выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за отсутствие в ее социальных сетях маркировки иностранного агента. Женщина попыталась оспорить решение инстанции, но ее апелляционную жалобу отклонили.

27 августа 2024 года она выплатила штраф в полном размере.

Ранее актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) оштрафовали за нарушение законодательства об иностранных агентах.

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