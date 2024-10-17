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Журналисту Глебу Пьяных грозит уголовное дело по закону об иноагентах

Журналисту Глебу Пьяных грозит уголовное дело за нарушение закона об иноагентах

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Осторожно: Собчак/YouTube

Журналист Глеб Пьяных (признан в РФ иностранным агентом) может стать фигурантом уголовного дела по статье об уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Глебу Пьяных грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В настоящее время для этого есть все основания», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году журналист неоднократно публиковал в соцсетях материалы без пометки о статусе иноагента.

Пьяных уехал из России в марте 2022 года и поселился в Турции. В декабре того же года Минюст РФ признал его иноагентом. Журналист выступает против СВО.

В начале сентября Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей шестерых россиян, в том числе Пьяных, за нарушение порядка деятельности иностранных агентов в РФ. Иноагентов признали виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

Ранее блогер Варламов (признан в РФ иноагентом) подал жалобу в Верховный суд, требуя снять с него статус иноагента.

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