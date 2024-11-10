Три московских аэропорта сняли ограничения на полеты

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко.

По его информации, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 36 самолетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — написал Кореняко.

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Утром 10 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о массированной атаке беспилотников на регион. По его словам, в Раменском, Коломне и Домодедово были сбиты более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал об отражении атак беспилотников, летевших в сторону столицы. На фоне этого в аэропортах Домодедово и Жуковский временно ввели ограничения. В московских аэропортах Внуково и Домодедово в это время действовал план «Ковер».

Ранее Минобороны РФ назвало число сбитых за ночь дронов в российских регионах.