В московских аэропортах введен план «Ковер» из-за угрозы атаки дронов

В московских аэропортах Внуково и Домодедово введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В настоящее время несколько рейсов, летящих в Москву, находятся в зоне ожидания, и еще несколько задержаны.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников в Раменском городском округе. Позднее городской глава заявил об отражении атаки еще двух дронов.

Накануне Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщал, что химический комбинат в городе Алексине Тульской области был атакован десятью беспилотниками — предприятие получило незначительные повреждения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны РФ назвало число сбитых за ночь дронов в российских регионах.