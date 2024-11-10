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Минобороны РФ назвало число сбитых за ночь дронов в российских регионах

МО: средства ПВО за ночь сбили 23 украинских дрона над четырьмя регионами России

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MOD Russia/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 23 украинских беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, над территорией Брянской области были сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА), над Ростовской областью — три, над территорией Белгородской области — два и еще один над Курской областью.

9 ноября Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщал, что Химический комбинат в городе Алексине Тульской области был атакован десятью беспилотниками — предприятие получило незначительные повреждения. По данным журналистов, один дрон был сбит силами противовоздушной обороны, восемь — упали на территории предприятия, а еще один — на территории Алексинской теплоэлектроцентрали.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее БПЛА атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.

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Атаки БПЛА на Россию
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