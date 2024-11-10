Аэропорты Домодедово и Жуковский в Москве временно не принимают и не отправляют самолеты

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский временно ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили РИА Новости в Росавиации и в Домодедово.

Так, в обеих воздушных гаванях ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заключили в пресс-службах.

Этим же утром в московских аэропортах Внуково и Домодедово ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин в свою очередь сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников в Раменском городском округе. Позднее городской глава заявил об отражении атаки еще двух дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны РФ назвало число сбитых за ночь дронов в российских регионах.