Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Росавиация ввела ограничения на работу одного из московских аэропортов

Росавиация: временные ограничения введены на работу Шереметьево

close
Георгий Петрусов/РИА Новости

Росавиация ввела временные ограничения на работу столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09.45 мск 10 ноября временные ограничения введены также на работу аэропорта Шереметьево», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт временно не отправляет и не принимает воздушные суда.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников в Раменском городском округе. Позднее городской глава заявил об отражении атаки еще двух дронов.

Позже Собянин сообщил о 25 сбитых на подлете к Москве БПЛА.

Ранее Минобороны РФ назвало число сбитых за ночь дронов в российских регионах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами