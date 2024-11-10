Росавиация ввела ограничения на работу одного из московских аэропортов

Росавиация ввела временные ограничения на работу столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09.45 мск 10 ноября временные ограничения введены также на работу аэропорта Шереметьево», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт временно не отправляет и не принимает воздушные суда.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников в Раменском городском округе. Позднее городской глава заявил об отражении атаки еще двух дронов.

Позже Собянин сообщил о 25 сбитых на подлете к Москве БПЛА.

Ранее Минобороны РФ назвало число сбитых за ночь дронов в российских регионах.