Силы ПВО сбили 25 беспилотников, летевших на Москву

Еще три беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву, были сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна», — написал он.

Таким образом, силы ПВО уничтожили уже 25 беспилотников, летевших к российской столице.

Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия.

До этого мэр Москвы заявил, что в городских округах Раменское и Домодедово средства ПВО сбили еще пять беспилотников.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над территориями Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотники атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.