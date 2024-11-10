Собянин: силами ПВО уничтожены БПЛА в Раменском городском округе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об отражении атаки двух беспилотников, летевших на Москву.

По информации городского главы, дроны были сбиты в Раменском городском округе.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над территориями Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее три человека пострадали при атаке беспилотника на российское село.