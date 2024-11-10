Собянин: еще два беспилотника ликвидированы в Раменском городском округе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в Раменском городском округе сбили еще два беспилотника, летевших на Москву.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

За несколько минут до этого мэр столицы сообщал об отражении атаки двух других беспилотников в этом же городском округе.

Накануне Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщал, что Химический комбинат в городе Алексине Тульской области был атакован десятью беспилотниками — предприятие получило незначительные повреждения. По данным журналистов, один дрон был сбит силами противовоздушной обороны, восемь — упали на территории предприятия, а еще один — на территории Алексинской теплоэлектроцентрали.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны РФ назвало число сбитых за ночь дронов в российских регионах.