Власти рассказали подробности о пожаре на севере Москвы

В результате пожара в жилом доме №23 на Карельском бульваре в Москве получили повреждения несколько квартир. Об этом сообщается в Telegram-канале префектуры Северного административного округа Москвы.

«В результате инцидента повреждены несколько квартир на пятом этаже», — говорится в сообщении.

В настоящее время жильцам этих квартир оказывают необходимую помощь. Остальные жители дома уже вернулись обратно, отметили в префектуре. По данным властей, коммуникации работают штатно.

Правоохранительные органы выясняют причины возникновения пожара, добавили в префектуре.

Накануне сообщалось, что в этом доме произошел взрыв. В квартире выбило стекла и начался пожар. Позже стало известно, что причиной взрыва в многоэтажке был не бытовой газ. В результате происшествия пострадали трое взрослых и четверо детей, среди них есть полугодовалый ребенок, который получил ожоги лица 1-2 степени. Около 20:30 пожар удалось ликвидировать. Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла под контроль выяснение причин возгорания.

Ранее взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы.