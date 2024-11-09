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Следователи опровергли версию о взрыве газа в загоревшейся многоэтажке в Москве

ТАСС: причиной ЧП в жилом доме на севере Москвы был не взрыв газа

Причиной взрыва в жилой многоэтажке на севере Москвы был не бытовой газ. Об этом заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, сейчас на месте инцидента работают следователи, которые устанавливают причину хлопка с пожаром.

Взрыв произошел на пятом этаже дома по адресу Карельский бульвар, д. 23, корп. 2. В квартире выбило стекла и начался пожар. Площадь возгорания составляла 40 кв. м. В результате происшествия пострадали трое взрослых и четверо детей, среди них есть полугодовалый ребенок, который получил ожоги лица 1-2 степени. Около 20:30 пожар удалось ликвидировать. Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла под контроль выяснение причин возгорания.

Ранее автозак с заключенными загорелся на ходу в Крыму.

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