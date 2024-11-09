Взрыв произошел на севере Москвы

Взрыв газа произошел в жилом доме на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В публикации отмечается, что взрыв произошел на пятом этаже многоквартирного жилого дома на Карельском бульваре. В квартире выбило стекла и начался пожар.

«Сообщают о четырех детях, среди них полугодовалый ребенок. У грудничка ожоги лица первой-второй степени. На месте работают экстренные службы», — говорится в публикации.

9 ноября в Пятигорске после взрыва газа в многоквартирном жилом доме был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера.

Взрыв в жилом комплексе по улице Пальмиро Тольятти в городе-курорте Пятигорске произошел утром 9 ноября. Согласно сообщению главы региона, предварительной причиной возгорания считают взрыв газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, в инциденте пострадали четыре человека.

Одну женщину медики не смогли спасти по дороге в больницу. Остальных госпитализировали. По данному инциденту следователи возбудили уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее в Свердловской области произошел взрыв газа в квартире жилой пятиэтажки.