Пожар в доме на севере Москвы ликвидирован

В доме, расположенном на Карельском бульваре Москвы, ликвидирован пожар в одной из квартир. Об этом со ссылкой на Главное управление МЧС России по столице сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Возгорание в квартире ликвидировано», – отметил собеседник агентства.

Пожар произошел во втором корпусе дома №23 на Карельском бульваре (север Москвы). Горела квартира на пятом этаже. Установление причин случившегося находится на контроле в прокуратуре. О пострадавших информации нет.

9 ноября сообщалось, что в Перовском проезде на востоке Москвы загорелся автосервис. На опубликованном видео видно, что из-под крыши здания в промзоне выбиваются мощные языки пламени. На месте работает спецтехника и пожарные в боевой экипировке. Недалеко от места возгорания припаркованы автомобили. О причинах возникновения огня и пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Москве выгорел мебельный салон.