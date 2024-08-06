В Москве произошел взрыв

Взрыв произошел в жилом доме в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже дома, расположенного на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково. Известно о двух пострадавших.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Других подробностей не приводится.

1 августа в Нижнем Тагиле Свердловской области обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома в результате взрыва бытового газа. Пострадали 26 человек.

В мэрии Нижнего Тагила отмечали, что поврежденный дом будет обследовать независимая специализированная организация – Архитектурно-строительный центр Центра сопровождения деятельности УрФУ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

Ранее в Нижнем Тагиле закончили поисковую операцию.