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В Москве произошел взрыв

SHOT: взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы, два человека пострадали

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрыв произошел в жилом доме в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже дома, расположенного на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково. Известно о двух пострадавших.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Других подробностей не приводится.

1 августа в Нижнем Тагиле Свердловской области обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома в результате взрыва бытового газа. Пострадали 26 человек.

В мэрии Нижнего Тагила отмечали, что поврежденный дом будет обследовать независимая специализированная организация – Архитектурно-строительный центр Центра сопровождения деятельности УрФУ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

Ранее в Нижнем Тагиле закончили поисковую операцию.

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