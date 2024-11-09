Число пострадавших при взрыве газа на севере Москвы выросло

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме на севере Москвы выросло до семи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что пострадали трое взрослых и четверо детей.

По данным Telegram-канала Baza, под завалами людей нет. Отмечается, что пожарные ликвидировали возгорание.

Взрыв в жилом доме на севере Москвы произошел вечером 9 ноября. Он случился на пятом этаже многоквартирного жилого дома на Карельском бульваре. В квартире выбило стекла и начался пожар.

Общая площадь возгорания составляла 40 квадратных метров.

9 ноября в Пятигорске после взрыва газа в многоквартирном жилом доме был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера.

Взрыв в жилом комплексе по улице Пальмиро Тольятти в городе-курорте Пятигорске произошел утром 9 ноября. Согласно сообщению главы региона, предварительной причиной возгорания считают взрыв газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, в инциденте пострадали четыре человека.

Ранее в Свердловской области произошел взрыв газа в квартире жилой пятиэтажки.