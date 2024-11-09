Прокуратура контролирует расследование взрыва газа в жилом доме в Москве

Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла под контроль выяснение причин пожара в квартире на пятом этаже жилого дома на Карельском бульваре на севере Москвы. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Согласно публикации, работу правоохранителей и экстренных служб на месте происшествия координирует первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров.

Telegram-канал 112 узнал, что взрыв произошел по адресу Карельский бульвар, д. 23, корп. 2. В квартире выбило стекла и начался пожар. Площадь возгорания составляла 40 кв. м. В результате происшествия пострадали трое взрослых и четверо детей, среди них есть полугодовалый ребенок, который получил ожоги лица 1-2 степени. Около 20:30 пожар удалось ликвидировать.

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