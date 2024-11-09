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Автозак с заключенными загорелся на ходу в Крыму

SHOT: в Крыму загорелся на ходу автозак с заключенными

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В Крыму специальный автомобиль для перевозки заключенных загорелся во время движения. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Автозак вспыхнул в Первомайском районе. Арестантов оперативно вывели из авто и вызвали пожарных. Никто не пострадал», — отмечается в публикации.

В автомобиле под конвоем перевозили трех мужчин. Один из них был арестован за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, двое других — за кражу. Подследственных везли в следственный изолятор Симферополя из изолятора временного содержания, расположенного в Раздольном.

В результате пожара у спецмашины выгорели передний и задний салоны. Проверяются версии о неисправности коробки передач, а также об умышленном поджоге спецмашины арестантами с целью побега.

Ранее на видео попал момент столкновения и возгорания двух фур на Урале.

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