Инфраструктура повреждена в Днепропетровской области Украины

Инфраструктура получила повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, заявил глава областного совета региона Николай Лукашук. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашук не уточнил число и тип инфраструктурных объектов, которые были повреждены.

До этого сообщалось, что в Сумской области на западе Украины была повреждена инфраструктура. Повреждения были обнаружены в Шосткинском районе области. Тип и количество объектов при этом не уточняются.

В ночь на 9 ноября украинские СМИ писали о серии взрывов в Одессе после массированной атаки БПЛА. Глава областной военной администрации города Олег Кипер сообщил, что город атаковали БПЛА Shahed, работала система ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрыве в городе. Кроме того, в Черкасской и Тернопольской областях произошли взрывы. В Сумской области тоже действовала воздушная тревога. В течение 9 ноября она объявлялась уже дважды, а вчера в регионе также был поврежден объект критической инфраструктуры.

Ранее в Днепропетровской области была повреждена железная дорога.