Украинский телеканал «Общественное» сообщил в Telegram-канале, что в Днепропетровской области повреждена железная дорога.

Отмечается, что пригородный поезд задержали на 40 минут из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало о нескольких взрывах в Киеве. По данным телеканала, в это время в украинской столице действовал сигнал воздушной тревоги.

Утром 2 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в районе Киева произошли пять взрывов. По его словам, российские войска поразили место хранения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункт дислокации наемников.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки энергии Украина может столкнуться с проблемами в транспорте.