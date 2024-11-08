В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры поражены в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

«На месте работают аварийно-спасательные службы», — сообщили в Сумской ОВА.

По данным администрации, сейчас последствия атаки уточняются. Назначение объекта и населенный пункт, в котором он находится, в сообщении не назвали.

Вечером в пятницу, 8 ноября, стало известно, что в Днепропетровской области повреждены промышленное предприятие и инфраструктура. По информации официального ресурса для оповещения населения, в течение дня Днепропетровская область трижды попадала в красную зону на карте тревог.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.