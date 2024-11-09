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Власти Сумской области заявили о повреждении инфраструктуры

В Сумской области повреждена инфраструктура в Шосткинском районе

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Shutterstock/RONEDYA

В Сумской области на западе Украины была повреждена инфраструктура. Об этом написала в Telegram-канале местная военная администрация.

Согласно публикации, повреждения были обнаружены в Шосткинском районе области. Тип и количество объектов при этом не уточняются.

В ночь на 9 ноября украинские СМИ писали о серии взрывов в Одессе после массированной атаки БПЛА. Глава областной военной администрации города Олег Кипер сообщил, что город атаковали БПЛА Shahed, работала система ПВО . Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрыве в городе. Кроме того, в Черкасской и Тернопольской областях произошли взрывы. В Сумской области тоже действовала воздушная тревога. В течение 9 ноября она объявлялась уже дважды, а вчера в регионе также был поврежден объект критической инфраструктуры.

Ранее появились кадры удара по личному составу и боевой технике ВСУ в Сумской области.

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