РФ направит Кубе дизтопливо и оборудование на 62 млн долларов

Россия направит Кубе 80 тыс. тонн дизельного топлива и оборудование на общую сумму $62 млн. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина сейчас Россия готова оказать братской Кубе экстренную помощь», — отметил он.

Чернышенко обратил внимание, что Россия направит на остров ремонтные комплекты для пострадавшего от урагана энергооборудования. Оборудование доставят по линии МЧС.

Утром 7 ноября энергосистема Кубы была полностью отключена из-за урагана «Рафаэль». При этом с 21 по 24 октября на территории островного государства подписали ураган «Оскар», который также вызвал энергетический кризис в стране.

Накануне российская делегация во главе с вице-премьер-министром Дмитрием Чернышенко встретилась с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Ранее Россия предложила Кубе помощь после урагана «Рафаэль».