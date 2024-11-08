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Мадуро встретился с российской делегацией в Венесуэле

Российская делегация с вице-премьером Чернышенко встретилась с Мадуро

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Miraflores Palace/Reuters

Российская делегация во главе с вице-премьер-министром Дмитрием Чернышенко встретилась с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи стороны подписали заключительный акт межправительственной комиссии высокого уровня и план развития ключевых направлений сотрудничества двух стран на период до 2030 года.

Также делегация Чернышенко подписала с венесуэльскими коллегами соглашение о взаимодействии в области науки и технологий и протокол об обмене информацией и взаимной помощи в рамках единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что на саммите БРИКС в Казани обсудил с президентом России Владимиром Путиным сотрудничество в энергетической и военно-технической сферах.

Также он отметил, что санкции, введенные в отношении Венесуэлы и России, являются наследием прежнего мира.

Ранее Эрдоган встретился с Мадуро на саммите БРИКС в Казани.

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