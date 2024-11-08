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Врио губернатора ЕАО прибыла в регион

Врио губернатора ЕАО Костюк прибыла в регион и поблагодарила за поддержку

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, которую президент РФ Владимир Путин назначил, приняв отставку Ростислава Гольдштейна, прибыла в регион. Об этом сообщается в Telegram-канале врио главы области.

Она подчеркнула, что получила сотни сообщений и звонков со словами поддержки, что для нее является весомой, значимой опорой.

5 ноября Путин предложил заместителю руководителя фонда «Защитники Отечества», руководителю программы «Время героев» Марии Костюк пост врио главы Еврейской автономной области (ЕАО).

В этот же день Путин предложил Гольдштейну пост врио главы республики Коми.

5 ноября сообщалось, что глава республики Коми Владимир Уйба покидает свой пост в связи с переходом на новое место работы на федеральном уровне.

4 ноября аналогичным образом стало известно об отставке глав еще двух российских регионов: Ростовской и Тамбовской областей. О том, что они подают в отставку в связи с переходом на новую работу, в своих Telegram-каналах сообщили Василий Голубев и Максим Егоров.

Ранее стало известно, какую должность может получить ушедший в отставку тамбовский губернатор.

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