Путин нашел замену подавшему в отставку главе Еврейской автономной области

Президент РФ Владимир Путин предложил заместителю руководителя фонда «Защитники Отечества», руководителю программы «Время героев» Марии Костюк пост врио главы Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщает ТАСС.

«Вся ваша жизнь была связана с Дальним Востоком: вы родились в Еврейской автономной области», — отметил российский лидер.

Он напомнил, что Костюк «доросла до заместителя председателя правительства субъекта Федерации».

По мнению главы государства, Костюк лучше, чем кому бы то ни было известны все сильные и слабые стороны Еврейской автономной области. Путин отметил, что она всегда может рассчитывать на помощь и поддержку правительства РФ и лично президента. Мария Костюк приняла предложение президента.

Таким образом, Костюк стала 12 участником программы «Время героев», назначенным на высокий пост в 2024 году.

Накануне выпускник программы «Время героев» Евгений Первышов был назначен врио главы Ростовской области. Он сообщил, что намерен приехать в регион 6 ноября.

Ранее стало известно, какую должность может получить ушедший в отставку тамбовский губернатор.