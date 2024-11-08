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В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

«Зеркало недели»: серия взрывов прогремела в Одессе

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Shutterstock/lunopark

В Одессе на юге Украины прогремела серия взрывов. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

Никаких подробностей не приводится. В нескольких областях Украины, в том числе в Одесской, объявлена воздушная тревога.

4 ноября бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что украинские войска в результате взрывов в Одессе потеряли большое количество вооружений, поставленных западными странами. По его словам, под обстрелы нередко попадали поезда и склады Вооруженных сил Украины с западной техникой.

1 ноября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что по производству беспилотников в Одессе был нанесен удар. Он отметил, что до этого в цех «какой-то очень дорогой станок привезли, суперсовременный».

31 октября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по железнодорожному мосту через поселок Затока в Одесской области. Сооружение выступало одной из ключевых транспортных артерий в интересах украинской армии на южном участке фронта. По словам Лебедева, были зафиксированы мощная детонация и пожар со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно привозят военную технику.

Ранее полковник Матвийчук увидел в ударе ВС РФ по мосту в Одессе предупреждение союзникам Украины.

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