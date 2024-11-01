Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье заявили об ударе по производству беспилотников в Одессе

Лебедев: в Одессе нанесли удар по производству беспилотников

close
Вадим Савицкий/РИА Новости

По производству беспилотников в Одессе был нанесен удар. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Шустро делали, говорят, какой-то очень дорогой станок привезли, суперсовременный», — сказал подпольщик.

По словам Лебедева, производство обстреляли накануне вечером.

31 октября Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожному мосту через поселок Затока в Одесской области. Сооружение выступало одной из ключевых транспортных артерий в интересах украинской армии на южном участке фронта.

В этот же день российские военные нанесли массированный ракетный удар по мосту через Днепровский лиман в Одесской области. Из Крыма были выпущены две баллистические ракеты «Искандер», еще восемь управляемых авиационных ракет запустили самолеты тактической авиации над акваторией Черного моря.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя удар по мосту через Днепровский лиман, заявил, что этот удар является предупреждением Молдавии и Румынии.

Ранее Лебедев заявил об ударе по военной академии в Харькове.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами