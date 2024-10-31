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Полковник увидел в ударе ВС РФ по мосту в Одессе предупреждение союзникам Украины

Матвийчук: удар ВС РФ по мосту в Одессе — предупреждение Молдавии и Румынии

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Министерство обороны РФ

Удар Вооруженных сил РФ по мосту через Днестровский лиман в Одесской области является предупреждением Молдавии и Румынии. Такое мнение выразил полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, Днестровский лиман соединяет реку Дунай с Черным морем и является главным путем снабжения Украины западным вооружением. Поставки шли в Одесскую область, откуда распределялись по всей территории Украины. Полгода назад ВС РФ уже атаковали мост, но он оказался крепким, напомнил полковник. На этот раз его удалось разрушить. При этом армия России применила особую тактику: сначала рой беспилотников перегрузил противовоздушную оборону Украины, после чего был нанесен ракетный удар, в результате которого оказались повреждены пролеты моста, объяснил военный.

«Это предупреждение даже не Украине, а Молдавии и Румынии, которые обслуживают все эти портовые направления. Это очень серьезное нарушение логистики для ВСУ», — сказал Матвийчук.

Подъемный железнодорожно-автомобильный мост в Затоке Одесской области соединяет Одессу и Белгород-Днестровский. Его длина составляет 350 метров. Через него проходит автомобильное и железнодорожное сообщение Украины с Молдавией и Румынией.

31 октября Военно-воздушные силы (ВВС) Украины сообщили о массированном ракетном ударе армии РФ по мосту через Днестровский лиман. По данным ВВС, из Крыма были выпущены две баллистические ракеты «Искандер», еще восемь управляемых авиационных ракет запустили самолеты тактической авиации над акваторией Черного моря.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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