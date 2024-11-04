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Американский разведчик заявил об уничтожении западной техники в Одессе

Экс-разведчик США Риттер: взрывы в Одессе уничтожили западные вооружения для ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Архив/Reuters

Украинские войска в результате взрывов в Одессе потеряли большое количество вооружений, поставленных западными странами. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Грузы <...> взрывали, так что все боеприпасы, которые мы отправляли, не выходили из порта Одессы», — сказал эксперт.

Также, по его словам, под обстрелы нередко попадали поезда и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западной техникой.

Как отметил Риттер, в настоящее время российские войска полностью доминируют на поле боя. Украинские формирования, в свою очередь, столкнулись с большими трудностями и «фактически полным коллапсом».

Бывший американский разведчик добавил, что к текущему моменту Украина потеряла около 90% своих энергетических мощностей. При этом ее западные партнеры не могут передать Киеву достаточное количество оборудования для выработки электричества.

6 октября министерство обороны РФ заявило, что расчет ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по месту разгрузки контейнеровоза с западными боеприпасами в порту «Южный» на территории Одесской области. Кроме того, военнослужащие страны поразили базу горючего ВСУ в районе административного центра региона.

Ранее россиянам показали кадры с ударом по судну с западным оружием в Одесской области.

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