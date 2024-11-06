Российские военные эвакуировали семерых жителей Курской области

ВС России освободили и эвакуировали семерых жителей Курской области. Об этом сообщило правительство региона.

«Освобождены семь жителей приграничья. Из Глушковского района эвакуированы три человека, из Суджанского – два, еще двоих местных жителей вывезли из Кореневского района», — говорится в сообщении.

Эвакуированные жители региона на данный момент находятся в безопасности. Им оказывается вся необходимая помощь.

До этого сообщалось, что Минфин совместно с правительством Курской области рассматривает возможность компенсации расходов на аренду жилья для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома в приграничных районах.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Курская область будет полностью освобождена от украинских войск, после чего в регионе будет востребована работа волонтеров.

Ранее российские военные эвакуировали турецкий бронеавтомобиль из Курской области.