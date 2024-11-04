Путин заявил, что Курская область будет полностью зачищена от ВСУ

Российский президент Владимир Путин считает, что Курская область будет полностью освобождена от украинских войск, после чего в регионе будет востребована работа волонтеров. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — сказал Путин, обращаясь к волонтерам регионального военно-патриотического центра «Вымпел».

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

30 октября в Кремле напомнили условия для начала переговоров с Украиной.

Ранее Зеленский назвал причину атаки ВСУ на Курскую область.