Жителям, вынужденно покинувшим дома в курском приграничье, помогут с арендой жилья

Министерство финансов РФ совместно с правительством Курской области рассматривает возможность компенсации расходов на аренду жилья для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома в приграничных районах. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Многие куряне, вынужденно покинувшие свои дома, сейчас арендуют жилье. Работаем также над вопросом выделения средств для компенсации затрат на его наем», — написал он по итогам встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

Смирнов также отметил, что продолжается разработка «последовательных мер поддержки» для пострадавших. Среди этих мер — предоставление сертификатов на жилье жителям приграничных районов. Смирнов добавил, что обсудил с министром финансов Антоном Силуановым возможность выделения средств из федерального бюджета на эти нужды в кратчайшие сроки.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Курская область будет полностью освобождена от украинских войск, после чего в регионе будет востребована работа волонтеров.

Ранее жители курского приграничья описали первый день вторжения ВСУ.