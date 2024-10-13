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Российские военные эвакуировали турецкий бронеавтомобиль из Курской области

МО: военные РФ эвакуировали БТР Kirpi из приграничного района Курской области

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Российские военные из состава группировки войск «Днепр» эвакуировали с поля боя турецкий бронеавтомобиль Kirpi. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, трофейную машину турецкого производства доставили в расположение гвардейского десантно-штурмового полка из приграничного района Курской области с помощью ремонтно-эвакуационной группы военно-воздушных сил России.

В Минобороны уточнили, что эвакуация бронеавтомобиля проходила в два этапа. В начале была проведена инженерная разведка района для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. На втором этапе производилась сама операция, в ходе которой на машине удалось заменить колеса под непрекращающимся огнем украинских войск. В результате бронеавтомобиль Kirpi был доставлен в ремонтное подразделение.

Отмечается, что машина попала в руки российских военных практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. После проведения небольших ремонтных работ удалось восстановить почти все узлы и агрегаты. В оборонном ведомстве добавили, что в дальнейшем будет принято решение об использовании трофейной турецкой техники.

9 октября Telegram-канал «Охотники за головами» опубликовал кадры с российского дрона, который снял уничтожение бронемашины Вооруженных сил Украины «Новатор-БМ», которая пыталась эвакуировать турецкий бронетранспортер Kirpi из Курской области.

В конце сентября разведывательно-штурмовая группа Вооруженных сил России на Торецком направлении уничтожила американский бронеавтомобиль MaxxPro, переданный украинской армии. Как стало известно агентству РИА Новости, бронетранспортер подорвался при наезде на заранее установленное минное заграждение.

Ранее уничтожение Leopard 2 в Курской области вызвало недоумение в Германии.

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