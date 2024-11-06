Жители курского приграничья описали первый день вторжения ВСУ

Громкие звуки раздались ночью в районе города Суджи, расположенного в Курской области, в день вторжения украинских формирований в регион. Об этом рассказали жители населенного пункта Иван и Светлана Савченко, пишет газета «Известия».

По словам супругов, они услышали громкие звуки около 3:00 мск. Вскоре после этого им позвонили дети, которые рекомендовали родителям собрать самые нужные вещи и покинуть город.

В результате мужчина и женщина спешно уехали из Суджи, но позже поняли, что не взяли с собой заранее подготовленные документы. При этом вернуться в населенный пункт Иван и Светлана Савченко уже не могли. Другие жители сообщили им, что возле городской больницы появились три танка и ситуация стала опасной.

«По дороге перед Мартыновской горой из-за посадки вылетел коптер. <...> В это время навстречу нам ехал большой «КамАЗ». И он (беспилотник. — «Газета.Ru») за две машины до нас прям в лобовое стекло ударился», — вспомнила женщина.

Супругам удалось проехать место ЧП, однако они не смогли свернуть в нужную им сторону. В тот момент в направлении Суджи уже «все было плотно», пояснила Светлана Савченко.

Тогда граждане решили поехать в Курск, сейчас они находятся в одном из пунктов временного размещения. При этом женщина подчеркнула, что изначально они с мужем думали, что покидают родной город всего на несколько дней.

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