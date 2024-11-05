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Борт МЧС доставил из Ливана в Москву сто российских граждан

МЧС РФ: 100 россиян, в том числе 56 детей, вернулись на родину из Ливана

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МЧС России

Борт МЧС РФ доставил в Москву из Ливана сто российских граждан, в том числе 56 детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Спецборт чрезвычайного ведомства с группой россиян и членами их семей из Ливана, приземлился в аэропорту Домодедово», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что эвакуация проводится в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы ведомства Александра Куренкова.

Также спецборт МЧС доставил в Ливан более 19 тонн гуманитарного груза, в том числе предметы первой необходимости и медикаменты.

3 октября МЧС РФ объявило о начале эвакуации россиян из Ливана. Тогда из Бейрута в Москву прибыли 60 членов семей дипработников. В этот же день Россия призвала прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль призвал жителей ливанских деревень эвакуироваться.

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