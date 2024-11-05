Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в Ливан

Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь для населения Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова спецборт доставил более 19 тонн гуманитарного груза, в том числе предметы первой необходимости и медикаменты.

В конце октября корабль с двумя тысячами тонн гуманитарной помощи из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прибыл в ливанский Бейрут. По заявлению МИД ОАЭ, на корабле находится одна тысяча тонн продовольствия, тысяча тонн палаток и других предметов быта для беженцев.

14 октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что израильские власти блокируют поставки гуманитарных грузов, направленных пятью странами в сектор Газа.

В начале ноября истребители израильских ВВС нанесли удар по мосту в горном районе Джебель-Акрум, который связывал пограничные с Сирией регионы Аккар и Хермель на севере Ливана. Новостной портал El Nashra отметил, что в результате атаки мост был разрушен, было прервано транспортное сообщение между регионами, а также появилась проблема доставки гуманитарной помощи на северо-восток Ливана.

Ранее в ООН рассказали о нарушении Израилем принципов гуманности и правил ведения боевых действий.