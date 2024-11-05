Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в Ливан

МЧС: самолет Ил-76 доставил 19 тонн гуманитарной помощи для населения Ливана

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь для населения Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова спецборт доставил более 19 тонн гуманитарного груза, в том числе предметы первой необходимости и медикаменты.

В конце октября корабль с двумя тысячами тонн гуманитарной помощи из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прибыл в ливанский Бейрут. По заявлению МИД ОАЭ, на корабле находится одна тысяча тонн продовольствия, тысяча тонн палаток и других предметов быта для беженцев.

14 октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что израильские власти блокируют поставки гуманитарных грузов, направленных пятью странами в сектор Газа.

В начале ноября истребители израильских ВВС нанесли удар по мосту в горном районе Джебель-Акрум, который связывал пограничные с Сирией регионы Аккар и Хермель на севере Ливана. Новостной портал El Nashra отметил, что в результате атаки мост был разрушен, было прервано транспортное сообщение между регионами, а также появилась проблема доставки гуманитарной помощи на северо-восток Ливана.

Ранее в ООН рассказали о нарушении Израилем принципов гуманности и правил ведения боевых действий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами