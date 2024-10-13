Израиль призвал жителей ливанских деревень эвакуироваться

Израильские военные призвали жителей 21 населенного пункта на юге Ливана срочно эвакуироваться. Об этом говорится в сообщении официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихая Эдри в социальной сети X.

Эдри обнародовал список населенных пунктов, жители которых, по его словам, без промедления должны «покинуть свои дома и направиться к северу от реки Авали».

Незадолго до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генсека ООН Антониу Гутерриша немедленно вывести миротворцев организации из зоны боевых действий на юге Ливана для их же безопасности.

13 октября «Хезболла» заявила о новой попытке проникновения израильских военных в Ливан. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь предостерегала жителей юга Ливана от возвращения в свои дома и на оливковые поля из-за интенсивных обстрелов.

23 сентября израильская армия объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана, которые «представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля».

Ранее в Ливане заявили о новой попытке армии Израиля проникнуть в страну.