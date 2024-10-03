Россия призвала прекратить боевые действия на Ближнем Востоке 

Российская сторона призывает все конфликтующие стороны на Ближнем Востоке прекратить боевые действия и приступить к мирному урегулированию. Об этом ТАСС сообщил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

«Призываем все стороны, которые находятся в состоянии конфликта военного, политического, дипломатического, проявлять максимальную сдержанность, отказаться от провокационных заявлений, прекратить боевые действия и приступить к мирному урегулированию в создавшейся чрезвычайно опасной ситуации в регионе», — сказал он.

До этого посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар заявил, что его страна запросила у Москвы дипломатическую помощь в решении конфликта на Ближнем Востоке.

Ночью 3 октября ВВС Израиля впервые нанесли удар по центральному району Бейрута — Башура.

28 сентября Израиль сбросил 85 бомб весом в одну тонну на Бейрут в ходе операции по ликвидации главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. По данным радиостанции «Галей ЦАХАЛ», из всего состава военно-политического руководства группировки живым остается только глава приграничных сил движения Абу Али Рид.

Ранее «Хезболла» вступила в прямой бой с израильской армией в Ливане.