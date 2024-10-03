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Самолет МЧС эвакуировал из Бейрута 60 россиян

Спецборт МЧС вывез из Бейрута семьи российских дипломатов

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Спецборт МЧС РФ эвакуировал из Бейрута 60 россиян — членов семей дипработников. Об этом сообщает ТАСС.

«На борт самолета Ил-76 после разгрузки гуманитарной помощи поднялись члены семей сотрудников российского посольства», — отметили в сообщении, уточнив, что это женщины и дети. В полете их будут сопровождать психологи и медики МЧС. В публикации обратили внимание, что в числе эвакуированных есть беременные супруги дипломатов.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что эвакуация проводится в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы ведомства Александра Куренкова. В четверг, 3 октября, самолет МЧС доставил в Бейрут 33 тонны гумпомощи. В этот же день Россия призвала прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Ранее «Хезболла» вступила в прямой бой с израильской армией в Ливане.

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