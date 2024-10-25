В Ливан прибыл корабль с гуманитарной помощью из ОАЭ

Корабль с двумя тысячами тонн гуманитарной помощи из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прибыл в ливанский Бейрут. Об этом сообщает МИД ОАЭ.

«Судно является частью постоянной гуманитарной поддержки Ливана со стороны ОАЭ во время продолжающегося кризиса», — говорится в публикации.

По заявлению МИД ОАЭ, на корабле находится одна тысяча тонн продовольствия, тысяча тонн палаток и других предметов быта для беженцев.

Как заявил султан Аль Шамси, эти масштабные усилия по срочному гуманитарному реагированию отражают целеустремленность руководства ОАЭ к «сотрудничеству и солидарности с ливанским народом».

14 октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что израильские власти блокируют поставки гуманитарных грузов, направленных пятью странами в сектор Газа.

Ранее в ООН рассказали о нарушении Израилем принципов гуманности.